Harikasın Göztepe

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarıkırmızılı ekip, Ege derbisinde rakibine set vermeden üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, ilk seti 25-15 kazanarak mücadelede öne geçti. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, 25-20'lik skorla farkı ikiye çıkardı. Üçüncü sette rakibine şans tanımayan sarı-kırmızılılar, 25-16 kazanarak karşılaşmayı 3-0 tamamladı. Hafta içi oynaması gereken Fenerbahçe karşılaşması ertelenen Göztepe, böylece ligde çıktığı üçüncü maçında ilk galibiyetini elde etti. Ege derbisinde aldığı bu sonuçla moral bulan İzmir ekibi, önümüzdeki haftaya galibiyet hedefiyle hazırlanacak. Karşılaşma boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan Göztepe, setlerdeki etkili performansıyla galibiyete rahat ulaştı.

KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR

Ligde istediği sonuçları alamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Göztepe karşısında da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan yeşilbeyazlı ekip, böylece ligdeki dördüncü yenilgisini aldı. Rakibinin oyununa karşılık vermekte zorlanan Manisa temsilcisi, gelecek hafta oynayacağı karşılaşmada kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Göztepe, gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Manisa BŞB ise sahasında Zerenspor'u konuk ederek yeniden galibiyet arayacak.