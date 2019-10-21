Karşıyaka Körfez'i aştı

3.Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor önünde müthiş oynayan Kaf-Kaf rakibini yenip tehlikeli bölgeden uzaklaştı zirveye yelken açtı. Kaf-Kaf'ı zafere taşıyan golü Hakan Kuş kaydetti

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka dün sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u Hakan Kuş'un golüyle 1-0 yendi ve önemli bir üç puanın sahibi oldu. Maça iyi başlayan Karşıyaka 3. dakikada etkili oldu. Kocaeli savunmasının hatasından yararlanan Hakan Kuş'un şutunda kaleciyi geçen topu Erdinç çizgiden çıkardı. 13'te Görkem'in uzaktan sert şutunu kaleci zorlukla çeldi. 30'da soldan Görkem'in kullandığı serbest vuruşta Metin topu arka direğe aşırttı. Hakan Kuş'un şutunu Erdinç çizgiden çıkardı. Boşta kalan topu Hakan Kuş filelere gönderdi: 1-0, 32'de Anıl'ın uzun topunda Hakan Kuş'un baskısında Erdinç ters kafa vuruşu yaptı. Top direğin dibinden kornere çıktı. 43'de Doğukan'ın sol çaprazdan şutunu Ercüment çeldi. Dönen topta Harun'un şutunda top dışarı çıktı.

HAKLI GALİBİYET

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Kaf-Kaf ikinci yarıda da etkiliydi. 51'de Talha'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi. 65'te Hakan Kuş'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci zorlukla çeldi. 76'da Arif orta sahadan kendi topuyla ceza alanına yaklaştı. Sert şutu az farkla auta çıktı. 90'da Doğukan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi yere yatırdı ama şutunda top kalecinin üzerine gitti. Maçı Kaf-Kaf 1-0 kazandı.



KADRODA DEĞİŞİKLİK YOK

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Kemerspor ve Erokspor maçlarında olduğu gibi Kocaelispor maçında da aynı 11'i sahaya sürdü. Fatsa deplasmanında kırmızı kart gördüğü için formayı Görkem'e kaptıran Arif, dün de yedek soyundu. Karşıyaka'nın teknik direktörü Tolungüç maçtan önce Kocaelispor'un teknik direktörü Engin Korukır'ın yanına giderek başarı diledi.

ATATÜRK'TE TARİHİ GÜN

Türkiye'nin iki köklü kulübü Karşıyaka ve Kocaelispor dün 10 yıl aradan sonra İzmir'de bir lig maçında karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılar maça büyük ilgi gösterdi. Tribünü dolduran Karşıyakalılar 90 dakika boyunca takımlarını büyük bir coşkuyla desteklerken tribün şovlarıyla da maça renk kattı. Konuk Kocaelisporlu taraftarlar da adeta İzmir'e akın etti ve kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. Her iki takımın taraftarları maç öncesinde birbirleri lehine tezahüratta bulunurken Fair- Play örneği sergiledi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar maç öncesi okunan İstiklal Marşı'nda tribünde dev Türk bayrağı açarken, tribünde asker selamı verdi.



SUSMAYAN FORMA İLE İLK MAÇ

KARŞIYAKA'DA futbolcular maça yönetiminin bu hafta tanıtımını yaptığı ve 'Susmayan forma' adını verdiği formalarla sahaya çıktı. Sesler ve grafiklerin kullanıldığı tasarım büyük beğeni kazandı