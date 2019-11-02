  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Karşıyaka > Karşıyaka'dan 107'nci yıl kutlaması

Karşıyaka'dan 107'nci yıl kutlaması

Karşıyaka'dan 107'nci yıl kutlaması

02.11.2019, 12:26

Türksporunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka, 107'nci kuruluş yıl dönümünü ilçede ve taraftarların düzenlediği görsel şölenle kutladı.

Kadızade Zühtü Işıl ve arkadaşları tarafından 1 Kasım 1912'de kurulup 107 yılı geride bırakan yeşil-kırmızılılar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz ve Genel Sekreter Mehmet Yaya eşliğinde Karşıyaka Çarşısı'nda kortej oluşturdu. Karşıyakalılar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Karşıyaka İskelesi'ne kadar yürüdü. Saat, kulübün kuruluş yılını sembolize eden 19.12'yi gösterdiği anda yakılan renkli meşaleler, geceyi şölene dönüştürdü.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka'dan 107'nci yıl kutlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN