Karşıyaka'dan 107'nci yıl kutlaması

Türksporunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka, 107'nci kuruluş yıl dönümünü ilçede Karşıyaka Belediyesi ve taraftarların düzenlediği görsel şölenle kutladı.

Kadızade Zühtü Işıl ve arkadaşları tarafından 1 Kasım 1912'de kurulup 107 yılı geride bırakan yeşil-kırmızılılar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz ve Genel Sekreter Mehmet Yaya eşliğinde Karşıyaka Çarşısı'nda kortej oluşturdu. Karşıyakalılar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Karşıyaka İskelesi'ne kadar yürüdü. Saat, kulübün kuruluş yılını sembolize eden 19.12'yi gösterdiği anda yakılan renkli meşaleler, geceyi şölene dönüştürdü.

DHA