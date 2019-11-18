Fethiyespor’a Kaf-Kaf şoku

3. Lig 2. Grup’ta 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen lacivert-beyazlı ekip, Karşıyaka’ya yenilip yıkıldı
3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Fethiyespor, Karşıyaka'ya 2-0 yenilip tökezledi. 13. dakikada Sergen'in sağ çaprazdan şutunda top kaleci Mehmet'te kaldı. 17'de Halil İbrahim ceza sahası içinde çalımlarla rakiplerinden kurtuldu. Şutunda kaleciyi geçen topu Cenk çizgi üzerinden çıkardı. 51'de ani gelişen KSK atağında Hakan Kuş'a arkadan sert giren Mert Caymaz ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 65'te Mustafa Aşan getirdiği topu sol çizgideki Doğukan'a aktardı. Rakibini çalımla geçen Doğukan'ın ortasında Hakan Kuş kafayla topu filelere yolladı: 1-0. 78'de Hakan Kuş'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Doğukan'ın şutunda kaleci gole izin vermedi. 90'da Mehmet Değirmenci kendi sahasında kaptığı topu sağ kanatta yaklaşık 50 metre sürdü. Pasında Özgür güzel bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.
GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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