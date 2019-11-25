Karşıyaka doludizgin

TFF 3. Lig 2. Grup’ta liderlik hesapları yapan KSK, deplasmanda Cizrespor’u 24’te Doğukan, 86’da Hakan Kuş’un attığı gollerle yendi. İzmir ekibi 4’te 4 yapt

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren son haftaların flaş takımı Karşıyaka, deplasmanda Cizrespor'u 2-0 yendi. Yeşil-kırmızılılar 4'te 4 yaparak çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın 5. dakikasında sol çaprazdan Taner'in şutunda top az farkla auta gitti. 24'te Mustafa Aşan rakibinden kaptığı topu sol çizgideki Doğukan'a çıkardı. Ceza alanına sokulan Doğukan uzaktan sert bir şutla fileleri havalandırdı: 0-1. 27. dakikada Özgür'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Doğukan'ın şutunda top direk dibinden auta çıktı. 50'de Umut sağdan ceza sahasına girdi. Çaprazdan aşırtma şutunda top dışarı çıktı. 59'da Anıl'dan topu kurtaran Yusuf kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden şutunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.

KSK BASKILIYDI

80'DE Mustafa Aşan'ın ara pasıyla buluşan Hakan Kuş'un etkisiz şutu kalecide kaldı. 84'de Mustafa Değirmenci'nin sağdan ortasında Cenk'in altı pas içindeki şutundan sonuç çıkmadı. 86. dakikada Mustafa Aşan çalımlarla ceza sahasına girdi. Pasında topun gelişine plase bir vuruş yapan Hakan Kuş fileleri havalandırdı: 0-2. 89'da Mehmet Albayrak'ın şutunda kaleciyi geçen topu Fatih çizgiden çıkardı. Maçı Karşıyaka 2-0'lık skorla galip bitirdi.

Taraftardan Cizre'ye çıkarma Karşıyaka taraftarı, İzmir'e 1578 kilometre uzaklıktaki Cizre deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılılar uzun bir yolculuğun ardından Cizre İlçe Stadı'nda tribündeki yerini mızılılar aldı. Karşıyakalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de konuk ettiği Cizreli çocukları da unutmadı. Önemli bir sosyal sorumluluk projesi gösteren İzmir kulüçocukları bünün taraftarları, Cizreli miniklere kışlık kıyafet ve okul malzemelerini karşılaşma sonrası teslim etti. 2005-2006 sezonunda KSK'de oynayan Mehmet Albayrak dün Cizre formasıyla eski ekibine rakip oldu. Son üç maçında Elazığ Belediyespor, Payasspor (D) ve Fethiyespor'u mağlup ederek üçte üç yapan Karşıyaka dün de deplasmanda Cizre'yi yenerek galibiyet serisini 4'e çıkardı.