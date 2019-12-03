KSK ağır yaralı

Soner Tolungüç'ün gelişiyle toparlanan ve iç sahada 5'te 5 yapan Kaf-Kaf, 90. dakikada yediği golle yenildi. Konuk ekibin gollerini Mithat ve Onur atarken Barış’ın golü Karşıyaka’ya yetmedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka dün taraftarı önünde Manisa ekibi Turgutluspor'u konuk etti. Mücadeleyi Turgutluspor 2-1 kazandı. Kaf-Kaf yenilmezlik serisi sona erdi. Maçın 17. dakikasında Mithat'ın şutunda top kaleci Mehmet Aksoy'da kaldı. 21'de Cenk'in firikik atışanda top baraja çarptı. Boşta kalan topa Cenk vurdu. Üstten auta çıktı. 34'te sağ çaprazdan kullanın serbest vuruşta Mithat'ın şutunda top ağlara gitti: 0-1. 39'da sağdan ceza sahasına giren Onur kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci Mehmet Aksoy gole izin vermedi.

ONUR SKORU BELİRLEDİ

47'de Barış'ın sağdan ortasında Hakan Kuş'un şutunda son anda savunma araya girdi. 63'te Abdükadir soldan ceza sahasına girdi. Çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı. 66'da Harun'un soldan ortasında arka direkte Barış topu altı pasa çıkardı. Hakan Kuş'un şutundan sonuç çıkmadı. 70'de ceza alanında yaşanan karambolde Doğukan sol çaprazda yerden arka direğe çıkardı. Barış topu filelere yolladı: 1-1. 90'da Mithat'ın soldan şutunda kaleci Mehmet Aksoy topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu Onur ağlara yolladı

TARAFTARLAR YERİNİ ALDI

Karşıyaka taraftarı hafta içi olan mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılılar, zirve yarışı veren takımlarına destek vermek için Atatürk Stadı'nda yerini aldı. Taraftarlar 90 dakika boyunca büyük bir coşkuyla takımlarını destekledi. Turgutlu'dan 6 otobüs kırmızı-siyahlılar da takımlarına destek verdi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, futbol şube sorumlusu İbrahim Palaoğlu, sportif direktör Atilla Güney, KSK Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven ve yönetim

kurulu maçı tam kadro izledi



KAF-KAF'TA SERİ SONU

Karşıyaka teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahada karşılaştığı 1877 Alemdağ, Kemerspor 2003, Kocaeli, Elazığ Belediye ve Fethiyespor'u mağlup ederek beşte beş yapmayı başarmıştı. Kaf-Kaf, Turgutlu'ya 90'da yediği golle mağlup olarak altıda altı yapma şansını kaybetti. Yeşil-kırmızılılar, lider Kocaelispor ile arasındaki puan farkını indirme şaşını da kaçırdı.





TANIDIK YÜZLER

İki takım en son 2. Lig'de 2001-2002 sezonunda karşı karşıya geldi. Egeliler 17 yıl aradan sonra kozlarını paylaştı. O sezon KSK forması giyen Birand Yaytaş dün Turgutluspor'un teknik heyetinde yer alarak Kaf-Kaf'a rakip oldu. Ege derbisinde konuk ekip Turgutluspor'da sakatlığı süren kaleci Can, forvet Mehmet Yılmaz ile kart cezalısı Samet dün forma giymedi.