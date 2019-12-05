Kaf-Kaf rekora koşuyor

Pınar KSK Iligde ve Avrupa’da 55 günde tam 55 gün içerisinde 18 maça çıkıp bunların 16'sını kazanarak büyük bir zafere imza attı. Kaf-Kaf zorlu maratonda uçakla ve otobüsle binlerce kilometre yol kat etti.

Pınar Karşıyaka hem ligde, hem de Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerlerken müthiş yolculuğunda imkansızları başarmaya da devam ediyor. Ligde son olarak Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek liderliğini perçinleyen yeşil-kırmızılılar Avrupa'da da son üç maçını kazanarak grubunu zirvede tamamlayıp bir üst tura yükseldi. Kaf-Kaf hem ING Basketbol Süper Ligi'nde, hem de FIBA Avrupa Kupası'nda 55 gün içerisinde 18 maça çıkıp bunların 16'sını kazanarak büyük bir zafere imza attı.

MÜTHİŞ BİR PERFORMANS

İzmir temsilcisi 28 Eylül'de Bandırma Basket deplasmanı ile başlayan müthiş yolculuğuna 8'i Avrupa kupası, 18 maç sığdırdı. Ligde sadece Bahçeşehir'e mağlup olan İzmir ekibi Avrupa'da ise Spirou Charleroi'e yenildi. Ligde Fenerbahçe Beko, Galatasaray gibi rakiplerini dize getirmeyi başaran Kaf-Kaf zorlu maratonda uçakla ve otobüsle binlerce kilometre yol kat etti.

2019'U 5 MAÇ İLE TAMAMLAYACAKLAR

55 günde hem ligde, hem de Avrupa'da 18 maça çıkıp destan yazan Pınar Karşıyaka 2019'u birbirinden zorlu mücadelelerle noktalayacak. Kaf-Kaf ligde 7 Aralık'ta Tofaş (D), 11 Aralık'ta FIBA Avrupa Kupası 2.Tur L Grubu'nda Leiden Basketball (D), 15 Aralık'ta Darüşşafaka, 21 Aralık'ta Beşiktaş (D) ve 28 Aralık'ta da Ormanspor ile karşılaşacak