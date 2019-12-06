Karşıyaka’dan transfer hamlesi

Yeşil-kırmızılılar 20 milyon TL civarındaki transfer yasağını tek dönemlik açmak için nabız yokluyor.

TFF 1. Lig'den düştükten sonra 4 sezondur transfer yasağıyla, altyapı patentli aynı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, devre arasında yıllar sonra yasağı kaldırmak için nabız yokluyor. Yeşil-kırmızılılar, ara transfer döneminde yasağı açıp kadrosunu takviye yapmak için girişimlere başladı. Daha önce formasını giymiş 50 civarında eski futbolcu ve antrenöre yaklaşık 20 milyon TL kesinleşmiş borcu bulunan Karşıyaka'nın bazı oyuncular ve avukatlarıyla görüşerek ara transfer döneminde alacaklarından tek dönemliğine feragat etmeleri için temas kurduğu öğrenildi. Liglerde daha önce Manisaspor, Bucaspor gibi kulüpler borçlu olduğu eski futbolculardan feragatname alarak tek dönemliğine transfer yasağını kaldırdı. Kaf-Kaf yasağı açarken oyuncular ve avukatlarına bir miktar ödeme yapmak için de kaynak arıyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, transfer yasağını devre arasında açabilirse 4 yıldır altyapıdan profesyonel yapılan gençler dışında değişmeyen kadrosunu takviye yapabilecek.