İmece seyahat

Bu sezon 7 deplasmana yönetim, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla çıkarma yapan Karşıyakalılar, bu defa Kocaeli’ye semtteki esnafın desteğiyle gidecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sahasında Turgutluspor yenilgisiyle zirve yarışında yara alan Karşıyaka'da taraftarlar Derincespor deplasmanı öncesi seferberlik başlattı. Bu sezon 7 deplasman karşılaşmasında da tribündeki yerini alan yeşil-kırmızılılar, Kocaeli ekibi önünde de takımlarını yalnız bırakmamak için harekete geçti. Semtteki esnaf ve taraftarların desteğiyle otobüs kaldıracak olan Karşıyakalılar kendileri için ayrılan yeri tamamen dolduracak.

BİRLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Taraftarların bugüne kadar tüm deplasman otobüslerini, yönetim, Karşıyaka Belediyesi ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli karşılamıştı. Taraftarlar şimdi imece usulü ile semtteki esnafların katkılarıyla kimseye yük olmadan Derince deplasmanına gidecek. Taraftarın açıklaması şöyle: "Her sevda fedakarlık ister. Cizre deplasmanında başlattığımız birlik ve beraberlik tablosunu başka bir boyuta taşıyoruz. Bu deplasman kimseye yük olmak istemiyoruz. Karşıyakalı esnaflarımızı damlaya damlaya göl olur düşüncesiyle desteğe çağırıyoruz. Kimisi pankart ve koreografi hazırlayacak. Kimisi beste yazacak, deplasmana gidecek. Kimileri bayrak satacak, afiş asacak. Hafta sonu ekmek teknesini bırakamadığı için deplasmana gelemeyip içi giden esnaflarımız da böyle destek olmalıdır."

KSK KAMPA GİRDİ

Yarıngünü deplasmanda karşılaşacağı Belediye Derincespor maçı hazırlıklarını dün Ulukent Sahası'nda tamamlayan Karşıyaka kendi tesislerinde kampa girdi. Yeşil-kırmızılılar bugün Kocaeli'ye hareket edecek. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalı olan Doğukan İnci, Derince önünde forma giyemeyecek. Geçtiğimiz gün grip olduğu için takımla çalışmalara çıkmayan Metin Peken dü yapılan antrenmanda sahadaki yerini aldı. Zirve yarışından kopmak istemeyen Kaf-Kaf zorlu deplasmandan üç puanla dönmek istiyor.

YEDİ MAÇTA 14 BİN 848 KİLOMETRE

Karşıyaka taraftarı bu sezon takımlarının oynadığı 7 deplasmanda tribündeki yerini aldı. Yeşil-kırmızılılar toplamda 14 bin 848 kilometre yol kat etti. Taraftarlar, Büyükçekmece Tepecik (530), Erbaa (1006), Fasta (1122), Esenler Erok (506), Ağrı (1663), Payas (1019) ve Cizre (1578) ile oynanan mücadelelerde futbolcularının yanında oldu. Karşıyaka taraftarı bu gece geç saatlerde yola çıkarak semtlerine 466 kilometre mesafedeki Derince'ye hareket edecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ