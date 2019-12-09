Ne yaptın Karşıyaka?

Geçen hafta Turgutluspor’a mağlup olan KSK, iki kez öne geçtiği maçta Derince Belediyespor’a da yenilerek Play-Off hattından çıktı. Kaf-Kaf, Cihan, Özkan, Koray ve Melih’in gollerine engel olamadı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Turgutluspor'un ardından deplasmanda Derince Belediyespor'a da 4-2 yenildi. İzmir ekibi üst üste aldığı yenilgilerin ardından Play-Off hattından çıktı. 11. dakikada Mustafa Değirmenci'nin sağdan kullandığı köşe atışında Metin'in vuruşunda top az farkla auta çıktı. 13'te Mustafa Değirmenci'nin ara pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan Kuş şık bir aşırtma vuruşla topu filelere yolladı: 0-1. 21'de savunmanın arkasına uzun topla buluşan Cihan kaleci Mehmet Aksoy ile çarpıştı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 22'de Yiğitali'nin penaltısında kaleci Mehmet Aksoy topu ayaklarıyla çelip gole izin vermedi. 29'da Cihan sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 43. dakikada Barış'ın kullandığı köşe atışında Cenk'in şutunda top direkten döndü. Boşta kalan topu Cenk takip edip fileleri havalandırdı: 1-2.

KARŞIYAKA DİRENEMEDİ

45+5. dakikada sol çaprazdan Özkan'ın şutunda skora denge geldi: 2-2. 54'te Karşıyaka ceza sahasında yaşanan karambolde Koray topu ağlara gönderdi: 3-2. 89'da ani gelişen Derince atağında Melih meşin yuvarladığı ağlara yolladı: 4-2. Karşıyaka karşılaşmayı 4-2 kaybetti.



KOCAELİ'DE TRİBÜNLERDE DOSTLUK RÜZGARI

KARŞIYAKA taraftarı Derince Belediyespor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılılar kendilerine ayrılan 170 kişilik yerin tamamını doldurdu. İzmir, Ankara ve İstanbul'dan gelen Karşıyakalılar, 90 dakika boyuncu takımlarını coşkuyla destekledi. Karşıyaka ve Kocaelispor taraftarı maç öncesi bir araya gelerek hasret giderdi. Kocaeli'nin Derince ilçesine gelen KSK'lileri Hodri Meydan taraftar grubu ağırladı. Maç öncesi ve karşılaşma süresince taraftarlar arasında dostluk rüzgarları esti.



TOLUNGÜÇ DEĞİŞTİRDİ

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Turgutluspor'a 2-1 yenilen kadrodan iki değişiklik yaptı. Tolungüç, Derince önünde sarı kart cezalısı Doğukan İnci'nin yerine kanatta Mustafa Değirmenci'ye şans verdi. Tecrübeli teknik direktör orta sahada Özgür Güler'i yedek soyundururken ilk 11'de Harun Alatay'a şans verdi. Sakatlığı bulunan Görkem ise maç kadrosuna alınmadı. Hafta içinde gribal enfeksiyona yakalanan stoperler Metin Peker, Cenk Özbey ve forvet Hakan Kuş ise sahadaki yerini aldı.



DIŞARIDA 3 MAÇ SONRA YENİLDİ

DERİNCE Belediyespor'da 4-2 yenilen Karşıyaka, 3 maç sonra deplasmanda yeniden yenilgiyle tanıştı. KSK, bu süreçte Ağrıspor ile 1-1 berabere kalırken, Cizrespor'u 2-0, Payasspor'u da 2-1 yenmişti.