Karşıyaka fren yaptı

İzmir ekibi, Turgutluspor ve Derince Belediye yenilgisinin ardından Play-Off hattından çıktı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldığı müthiş serinin ardından üst üste Turgutluspor ve Derince Belediyespor'a yenilen Karşıyaka, 6 hafta sonra Play-Off hattından çıktı. Taraftarı önündeki 2-1'lik Turgutlu yenilgisinden sonra Hakan Kuş ve Cenk'in golleriyle 2 kez öne geçtiği Derince deplasmanında 4-2'lik mağlubiyete engel olamayan Kaf-Kaf, aylar sonra ilk kez art arda 2 maçı puansız tamamladı. İzmir temsilcisi, sezon başında Kozanspor ve Erbaaspor'a peş peşe yenilmişti.

LİDERLE PUAN FARKI 10

Grupta 24 puanda kalıp lider Kocaaelispor'un 10 puan gerisine düşen Karşıyaka, ilk yarının son maçında Ofspor'u devre arasına Play-Off hattında girmek için ağırlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip gibi 24 puanı bulunan Ofspor, Kaf-Kaf'ın 1 gol averajı önünde Play-Off barajına yükseldi. Derincespor deplasmanında forma giyemeyen Doğukan'ın kart cezası bitti.



TARAFTARLAR ELEŞTİRDİ

KARŞIYAKA taraftarları 4-2'lik Derince Belediyespor mağlubiyeti sonrası sosyal medyada en çok kalede Mehmet tercihini eleştirdi. Kaf- Kaf'ta son 6 maçtır eldivenleri geçen sezondan beri aralıksız oynayan Erdoğan'dan devralıp 3. Lig'de ilk kez forma giyen Mehmet, özellikle Turgutluspor ve Derince karşısında kalesinde gördüğü 6 golle tepki aldı.