  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Karşıyaka > KSK’de bayrak mesaisi

’de bayrak mesaisi

KSK’de bayrak mesaisi
Giriş Tarihi: 13.12.2019

Yönetimin ’daki son alacaklı futbolcu ’in dosyasını kapatmak için başlattığı ‘Bir bayrak ta sen as’ kampanyası devam ediyor. Gelirin kulübe kaldığı organizasyonda iki haftalık süreçte ücreti 50 TL olan bayraklardan 1500 adet satıldı.

Yönetimin FIFA'daki son alacaklı futbolcu Igor Duric'in dosyasını kapatmak için başlattığı 'Bir bayrak ta sen as' kampanyası devam ediyor. Gelirin kulübe kaldığı organizasyonda iki haftalık süreçte ücreti 50 TL olan bayraklardan 1500 adet satıldı. Karşıyaka'nın önemli yerlerine asılacak ve fiyatı 10 bin TL olan dev bayraklardan ise şuana kadar 12 yeşil-kırmızılı iş insanının sipariş verdiği bildirildi. Firmaların aldığı büyük bayrakların en kısa zamanda ilçenin merkezi yerlerine asılacağı bildirildi. Kampanyaya AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da destek verdi. Çiftçioğlu şahsı adına 250 adet tanesi 50 adet olan bayraklardan satın aldı. 1912 Curva Grubu da 100 adet aldı.

KAZAKİSTAN'DAN ANLAMLI DESTEK
KARŞIYAKA'NIN, 'Bir bayrak ta sen as' kampanyasına 6 bin kilometre uzaktan destek geldi. Kazakistan'ın Almatı şehrinde yaşayan yeşil-kırmızılı arma aşağı Emrah Özbek bayrak alarak kampanyaya destek oldu. Kazakistan'daki iş yerine Karşıyaka bayrağını asan Özbek, "Ne kadar uzakta olursak olalım içimizdeki arma aşkı mesafe tanımız" dedi. Öte yandan yönetim içi ve dışından oluşan gönüllü heyetten oluşan bayrak satış ekipleri kulübün sosyal medya hesaplarından duyurduğu alanlar ve KSK Store'den bayrak alabiliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KSK’de bayrak mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN