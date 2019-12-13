KSK’de bayrak mesaisi

Yönetimin FIFA’daki son alacaklı futbolcu Igor Duric’in dosyasını kapatmak için başlattığı ‘Bir bayrak ta sen as’ kampanyası devam ediyor. Gelirin kulübe kaldığı organizasyonda iki haftalık süreçte ücreti 50 TL olan bayraklardan 1500 adet satıldı.

Yönetimin FIFA'daki son alacaklı futbolcu Igor Duric'in dosyasını kapatmak için başlattığı 'Bir bayrak ta sen as' kampanyası devam ediyor. Gelirin kulübe kaldığı organizasyonda iki haftalık süreçte ücreti 50 TL olan bayraklardan 1500 adet satıldı. Karşıyaka'nın önemli yerlerine asılacak ve fiyatı 10 bin TL olan dev bayraklardan ise şuana kadar 12 yeşil-kırmızılı iş insanının sipariş verdiği bildirildi. Firmaların aldığı büyük bayrakların en kısa zamanda ilçenin merkezi yerlerine asılacağı bildirildi. Kampanyaya AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da destek verdi. Çiftçioğlu şahsı adına 250 adet tanesi 50 adet olan bayraklardan satın aldı. 1912 Curva Grubu da 100 adet aldı.

KAZAKİSTAN'DAN ANLAMLI DESTEK

KARŞIYAKA'NIN, 'Bir bayrak ta sen as' kampanyasına 6 bin kilometre uzaktan destek geldi. Kazakistan'ın Almatı şehrinde yaşayan yeşil-kırmızılı arma aşağı Emrah Özbek bayrak alarak kampanyaya destek oldu. Kazakistan'daki iş yerine Karşıyaka bayrağını asan Özbek, "Ne kadar uzakta olursak olalım içimizdeki arma aşkı mesafe tanımız" dedi. Öte yandan yönetim içi ve dışından oluşan gönüllü heyetten oluşan bayrak satış ekipleri kulübün sosyal medya hesaplarından duyurduğu alanlar ve KSK Store'den bayrak alabiliyor.