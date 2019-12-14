Karşıyaka ohh çekecek

Turgutlu ve Derince yenilgileri sonrası Play-Off hattından çıkan yeşil-kırmızılılar, Of’u taraftar desteğiyle yenip devreye moralli girmek istiyor

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üstüste Turgutluspor ve Belediye Derincespor'a mağlup olarak Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka'da gözler yarın İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacak Ofspor maçına çevrildi. Yeşil-kırmızılı ekip 24 puanla grupta 6. sırada bulunuyor. Ağırlayacağı Karadeniz ekibinin de 24 puanı bulunuyor. Ofspor, averajla Karşıyaka'nın bir basamak üzerinde Play-Off hattında yer alıyor. Kaf-Kaf zorlu maçta taraftarına güveniyor. Zor günleri geride bırakmak isteyen yeşilkırmızılılar, eşit puana sahip olduğu Ofspor'u yendiği taktirde ligin ilk yarısını Play-Off hattı içinde tamamlayacak.



GÜVENİMİZ TAM

İÇ ve dış sahada her zaman takımının yanında olan yeşil-kırmızılı taraftarların yarın Atatürk Stadı'nın tribünlerini doldurup son iki karşılaşmayı puansız kapatan ekiplerine büyük destek vermesi bekleniyor. Futbolun içinde inişli çıkışlı grafiklerin yaşanabileceğini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Son iki karşılaşmada kayıplar yaşadık. Ancak oyuncularımıza güveniz tam. Taraftar desteğiyle Ofspor'u yenerek devreye Play-Off içinde girmek istiyoruz. Takımımız bunu başaracak güçte. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



BİLETLER SATIŞTA

KARŞIYAKA'NIN yarın İzmir Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da konuk edeceği Ofspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Fiyatı tam 20 lira, öğrenci 10 lira' olarak belirlenen kritik maçın biletleri KSK Store'ler de satılıyor. Maç günü Atatürk Stadı gişelerinden de bilet satışı yapılacak. Kulübün lisanslı ürünlerini satan mağazalar saat 20.00'ye kadar bilet satışı yapacak. Stat gişesinde ise maç günü saat 10.30'dan itibaren bilet satışı gerçekleşecek.



DOĞUKAN İNCİ GERİ DÖNÜYOR

KARŞIYAKA'DA geçen hafta sarı kart cezalısı olduğu için Derince deplasmanında forma giyemeyen Doğukan İnci'nin cezası sona erdi. Başarılı kanat oyuncu yarın Ofspor'a karşı takımdaki yerini alabilecek.