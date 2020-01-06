KSK’de değişim olacak

Kaf-Kaf, ikinci yarının ilk maçında Mustafa Aşan, Metin’den yoksun çıkacak

3. Lig 2. Grup'ta B.Çekmece Tepecik'le oynayacağı 2. yarının ilk maçının hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, forma giyemeyecek 2 as oyuncusunun yerine alternatif arıyor. Yeşil-kırmızılılarda teknik heyet, takımın önemli isimlerinden olup bu sezon ligde 16 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen Mustafa ve Metin'in kart cezalısı olduğu maçta kadro içinden alternatif yaratacak.

ONUR'A 'HAZIR OL' EMRİ

Teknik direktör Soner Tolungüç, Mustafa ve Metin gibi önemli isimlerin yokluğunda sezon başında sözleşme yenilenmedikten sonra başka kulübe transfer olmayıp yuvaya dönen Onur Kıntaş'a, "Hazır ol" emri verdi. Onur'un lisansı hafta içi çıkarılacak. Tesislerdeki idman sahasının bakımının tamamlanmasının ardından 2 ay sonra evinde çalışmaya başlayan İzmir ekibinde başkan Turgay Büyükkarcı da antrenmanı ziyaret edip teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.