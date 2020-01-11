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Karşıyaka tek vücut oldu

Karşıyaka tek vücut oldu
Giriş Tarihi: 11.1.2020

Yönetim, ‘Tek kombine, tek Karşıyaka” sloganıyla , ve voleybol maçlarının kombine biletlerini 700 TL olarak açıkladı

Futbol, basketbol ve voleybolda başarıdan başarıya koşan Karşıyaka'da yönetim, taraftarlarının alacakları kombine biletle 3 branştaki maçları izlemek için '#TekKombine- TekKarşıyaka' sloganıyla kampanya başlattı. Yönetim, üç takımın maçlarını aynı kartta 700 TL olarak açıkladı. Yönetim, "Bizler bir spor kulübü olmanın getirdiği misyon ile hedeflerimize taraftarlarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde ulaşacağız. Bu zorlu yolculukta yanımızda olacak taraftarlarımızı tek bir noktada buluşturacağız" dedi.

BİR KOMBİNE ÜÇ MAÇ
Taraftarlar alacakları kombine biletlerle TFF 3. Lig ve Play-Off, basketbol takımının ING Basketbol Süper Ligi normal sezon ve Play-Off, FIBA Europe Cup, voleybol takımının Kadınlar Voleybol 1. Ligi ve Play-Off maçlarını izleme şansına sahip olacak. Sezonluk kartlar Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndan satın alınabilecek.

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