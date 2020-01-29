Kaf-Kaf için heyecan dorukta

Dört sezon sonra transfer yapabilmek için 112 alacaklıdan muvafakatname alan Kaf-Kaf, takviye yapmak için son üç gün içinde 8 kişiyi ikna etmek için camia olarak seferberlik başlattı.

Karşıyaka'da dört dönemdir süre gelen transfer yasağını kaldırmak için yönetim kulları sıvadı. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın onay vermesinin kulüp Genel Sekreteri Mehmet Yaya ve Sportif Direktör Atilla Güneş ile camiadan bir çok isim alacaklı kişilerle yoğun bir iletişime geçti. Kaf-Kaf'ta 120'ye yakın dosyadan 112 kişiden olumlu geriş dönüş alındı. 108 yıllık kulüp uzun bir aradan sonra takviye yapabilmek için İbrahim Şahin, Emre Toraman, Özkan Volkan Yıldırım, Ercan Yıldız, Şahin Şekerci, Halim Okta, Yunus Murat Ceylan ve Selçuk Tarakçı ile görüşmelerini sürdürüyor. 31 Ocak 2020'de bitecek ara transfer döneminin bitimine az bir süre kala Karşıyaka yönetimi temaslarına hız verdi. Kaf-Kaf'ta kurmaylar transfer tahtasını açmak için çaba harcarken, teknik heyette transferin açılması halinde yapılacak takviye için arayışlarına hız verdi.

ARAYIŞLAR BAŞLADI

Gelişi güzel takviye yapılmayacağının altını çizen teknik heyetin, takıma direk katkı sağlayabilecek, hem tecrübeli hem de gelecek vaadeden isimlere yoğunlaştı öğrenildi. Transfer döneminin artık sonuna gelindiği için aranan kriterlere uygun isimlerin çok az olduğu bildirildi. Yeşil-kırmızılı yönetimin, orta saha, forvet, kanat, kaleye takviye bölgelerine yoğunlaştı

ÇİĞLİ'DEN DESTEK

KSK'nin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olan Mavişehir'deki açık spor alan imarlı 100 dönümlük arsaya alt yapı tesisi yapma hamlesine Çiğli Belediyesi'nden destek geldi. Çiğli Belediyesi'nin sınırları içinde olan tesise Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün KSK'yi ayağa kaldıracak proje için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarının mesajını verdi.

UTKU GÜMRÜKÇÜ'YE TEŞEKKÜR

KSK yönetimi, "Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü'nün projemize ilişkin yapmış olduğu yapıcı ve olumlu açıklamalarıyla birlikte kulübümüze vermiş olduğu destek mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. KSK'nin iyi yerlere gelmesi amacıyla yaptığımız çalışmalarda, Genel Kurul Üyemiz olan Utku Gümrükçü'yü ve Çiğli Belediyesi'ni yanımızda görmekten onur ve mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ