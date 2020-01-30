KSK zirvede

FIBA Avrupa Kupası’nda deplasmanda Enisey’i yenen Pınar Karşıyaka grupta liderliği garantiledi

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 5. maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Rusya ekibi Enisey'i 96-73 yendi. Grupta geçen hafta çeyrek final vizesi alan Kaf-Kaf, bir maç kala grubu lider bitirmeyi de garantiledi. Maça hızlı başlayan Pınar KSK, Triche, Morgan ve Metecan'ın sayılarıyla ilk çeyreği 24-17 üstün tamamladı. Kaf-Kaf, devreyi 44-36 önde bitirdi. Üçüncü periyotta savunmada ve hücumda etkili oyununu devam ettiren Pınar Karşıyaka, 7.5 dakikalık bölümde potasında sadece 2 sayıya izin verirken, farkı 25'e yükseltti: 38-63. Kalan bölümde farkı 28 sayıya (40-68) çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 73-48 üstün tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Pınar KSK, maçı 96-73 kazandı.