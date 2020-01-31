Avrupalı Karşıyaka

FIBA Europe Cup L Grubu’nda Rus ekibi Enisey Krasnoyarsk’ı 96-73 yenerek liderliği garantileyen yeşil-kırmızılılar, Avrupa’da bu sezon oynadağı 13. karşılaşmasında 12. galibiyetini elde etti.

Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşuyor. Ligde 17 maçta 14 galibiyet, 3 mağlubiyet elde eden ve Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada bulunan yeşil-kırmızılılar, FIBA Europe Cup L Grubu'nun 5. haftasında Rusya'da Enisey Krasnoyarsk'ı 96-73 yenerek lider olarak çeyrek finale çıkmayı garantiledi. Finale doğru emin adımlarla ilerleyen Pınar KSK, bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 13 karşılaşmadan 12'sini kazanmayı başardı.



TEK YENİLGİSİ BELÇİKA'DA

Kaf-Kaf, 1. eleme turunda Boras Basket'i iki maçta da yenip gruplara kaldı. 1. tur E Grubu'nda Spirou Charleroi, Donar Groningen, Excelsior Brussels ile karşılaşan yeşil-kırmızılılar, 6 maçtan 5'sini kazandı, sadece 23 Ekim 2019'da deplasmanda 81-76'lık skorla Belçika temsilcisi Spirou Charleroi'ye yenildi. Pınar Karşıyaka, 2. tur L Grubu'nda Leiden Basketball'ı ve BC Enisey'i iki maçta da yenerken, Bahçeşehir Koleji'ne de deplasmanda fark attı, zirveyi kaptırmadı.



SARICA'NIN GÖZÜ FİNALDE

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, finale çıkmak istediklerini söyledi. Sarıca, "Turu daha önce garantilememize rağmen bu kadar yorucu yolculuğun üzerine sahada tüm enerjisini, tüm iyi niyetini koyan oyuncularımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu başarı ortak bir başarı. Bu seyahatin daha kolay geçmesini sağlayan sponsorumuza ve yönetim kurulumuza da teşekkür ederim" dedi. Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın evinde Frutti Extra Bursaspor ile karşılaşacak.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ