Karşıyaka ile devri alem

Dört gün önce Rusya’da BC Enisey’e konuk olan Pınar Karşıyaka daha nefes bile almadan bugün de İzmir’de ligde Bursa ile kritik maça çıkacak.

FIBA Avrupa Kupası L Grubu'nda Rusya'da Enisey'i 96-73 yenerek çeyrek finale lider olarak çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, neredeyse daha teri bile soğumadan bugün ING Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç 15.15'te başlayacak. Sezona 09 Ekim 2019'da Avrupa Kupası'nda Boras galibiyetiyle başlayan yeşil-kırmızılılar yoğun maç trafiğine rağmen rakibini yenip çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde son olarak Büyükçekmece'yi 91-82'lik sonuçla yenen Kaf-Kaf'ta sakat olan Görkem yok. Semih Erden'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Rusya'dan yeni dönen ve hemen ardından Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayan Pınar Karşıyaka lig ve Avrupa'da 144 gün içinde 30 maça çıktı.

ÇINAR: ESNEK DAVRANILMALI

Yeşil-kırmızılılar bu yorucu maç trafiğinde ligde 17 maçta 3, Avrupa'da 13 maçta 1 yenilgi alıp 26 maçını kazanarak büyük bir zafere imza attı. Genel menajer Selim Çınar: "Ligler direktörlüğünün sezon başında koyduğu kuralla açıkladığı sezonluk fikstür, bizim gibi Avrupa kupalarında grup statüsünde oynayan takımları gerçekten çok zorluyor" diye konuştu. Çına r, "Bizim gibi sakatlıklardan kolay etkilenen, dar rotasyonlarda ve İstanbul dışında konumlanmış takımların seyahat programlarından dolayı esnekliğe ihtiyacı var. Bu zor şartlara rağmen sakatlıklar ve özellikle deplasman yorgunlukların üstesinden gelip sahada istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.