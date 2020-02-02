Potada Kaf-Kaf fırtınası

Ligde ve Avrupa’da destan yazan Pınar KSK’nin son kurbanı Bursaspor oldu. Ligde 18. maçında 15. zaferini Bursa temsilcisinden alan Kaf-Kaf Avrupa'da da 13 maçta sadece bir kez mağlup olmuştu.

Pınar Karşıyaka dün de ING Basketbol Süper Lig'de Frutti Extra Bursaspor'u 76-71 yenerek zirve mücadelesini sürdürdü. Rakibi önünde maça çok iyi başlayan savunmada daha az hata yapıp Amath M'Baye, Tony Crocker ve Jordan Morgan ile de skor üreten yeşilkırmızılılar rakibine adeta nefes aldırmadı. İlk çeyreği 23-11, devreyi 44-30 önde tamamlayan İzmir temsilcisi üçüncü çeyrekte de gerek savunmada, gerek hücumda müthiş bir performans sergileyerek son bölüme 59-48 önde girdi. Dördüncü periyotta konuk ekip Gian Clavell ile sayılar bulunca zorlanan Kaf-Kaf zorlansa da maçı 76-71 kazanmayı başardı.

TARAFTAR FAKTÖRÜ

PınarKarşıyaka'da taraftarlar geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden taraftar Onur Candan anısına, "Candan vazgeçeriz onurumuzdan asla" yazılı pankart açtı. Yeşil-kırmızılılar maç boyunca tribün şovlarıyla mücadeleye renk kattı. 144 günde 31. zafer BU sezon hem ligde, hem de Avrupa'da oldukça yoğun bir maç trafiği le karşı karşıya kalmasına rağmen iki kulvarda da zirveye yürüyen Pınar Karşıyaka Bursaspor'u da yenip bu sezon ki 31. zaferine imza attı. Ligde 18. maçında 15. zaferini Bursa temsilcisinden alan Kaf-Kaf Avrupa'da da 13 maçta sadece bir kez mağlup olmuştu.