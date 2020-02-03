Karşıyaka zafere uçtu

Son iki maçta Tepecikspor’la berabere kalan, Kozanspor’a yenilen yeşil-kırmızılılar evinde ağırladığı Erbaaspor’u 2’de Doğukan, 4’te Barış ve 86’da Hakan’ın attığı gollerle yendi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı son iki maçta 1 puan çakıran Karşıyaka, Erbaaspor'u 3-0 yenerek yeniden Play-Off hattında yer aldı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Mustafa Aşan'ın ceza yayı üzerinden şutunda top kaleciden sekti. Boşta kalan topu Doğukan sol çaprazdan ağlara yolladı: 1-0. 4'te sağ kanatta Hakan Kuş baskı yaparak topu kaptı. Ara pasıyla ceza sahasına giren Barış çaprazdan fileleri havalandırdı: 2-0. 39'da Hakan Kuş'un sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 60'ta Doğukan'ın sol çaprazdan şutunda top az farkla dışarıya gitti. 73'te İzlem Anıl'ın sağ çaprazdan kullandığı frikik atışında kaleci Erdoğan topu tokatlayarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 76'da Özgür orta sahadan kaptığı topla çalımlarla ceza sahasına yanaştı. Şutunda top az farkla auta çıktı.
KSK KENDİNE GELDİ
86. dakikada Doğukan çalımlarla ceza sahasına girdi. Sağdan ortasında Hakan Kuş arka direkte kafayla topu ağlarla buluşturdu: 3-0. KSK maçı 3-0 kazandı.
GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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