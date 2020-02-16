Karşıyaka tutulmuyor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynadığı son iki maçını kazanan KSK, dün de sahasında Fatsa Belediyespor’u 72 ve 89. dakikalarda Doğukan’ın attığı gollerle yenerek 3’te 3 yaptı. İzmir ekibi zirve yarışını sürdürdü.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, evinde Fatsa Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. İzmir ekibi zirve yarışını sürdürdü. Maçın 12. dakikasında konuk ekipten Mükail, ceza sahası dışından şansını denedi. Top üstten auta gitti. 43'te Mustafa Aşan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Hakan yerden kesti. Arka direkte Barış'ın vuruşunda son anda savunma topu kornere çelerek golü önledi. 45'te Fatsa Belediyespor ceza sahasında oluşan karambolde penaltı noktası üzerinden Doğukan plaseyi vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ömürcan'da kaldı. 65'te Ufuk ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Erdoğan gole izin vermedi. 71'de Hakan sağdan kesti, arka direkte Battal kafayı vurdu, Ömürcan bir kez daha topu çeldi. GOLLER 2. YARIDA

72'de Battal'ın pasıyla ceza sahasına giren Doğukan, yerden bir vuruşla topu köşeden filelere yolladı: 1-0. 89'da Mustafa Aşan'ın şutunda savunmadan seken topu Battal ceza yayı üzerinde Doğukan'a çıkardı, genç oyuncu da plaseyle kaleciyi avladı: 2-0. Karşıyaka müsabakayı 2-0 kazandı.