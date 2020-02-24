Karşıyaka fren yaptı

Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Kaf-Kaf'ın iki şutu çizgiden çıkarıldı. 87. dakikada konuk ekipten kaleci İsmet kırmızı kart görürken, yeşil-kırmızılılar 1 puanla yetindi. KSK, Play-Off hattındaki yerini korudu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Son 4 maçını kazanan İzmir ekibi 5'te 5 yapma fırsatını kaçırdı. Maçın 17. dakikasında Görkem'in ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla auta çıktı. 29'da Erok ceza sahasında yaşanan karambolde top Görkem'in önünde kaldı. Şutunda Erol kaleciyi geçen topu çizgi üzerinden çıkardı. 32'de Mustafa Aşan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Hakan'ın kafasında savunmaya yardıma gelen Eray bu kez topu çizgiden çıkardı. 33'te Fatih'in orta-şut karışımı vuruşunda Özgür topa dokunamadı. 53'te Eray'ın şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi. 62'de yakın mesafeden Abdurrahman'ın şutunu kaleci Erdoğan kornere çeldi. 63'te Doğukan kendi yarı sahasından aldığı topla çalımlarla ceza sahasına girdi. Şutunda kaleci İsmet'ten seken topu savunma uzaklaştırdı.

ERDOĞAN İYİYDİ

75. dakikada Erman sağdan ceza sahasına girdi. Vuruşunda kaleci Erdoğan topu son anda kornere çeldi. 87'de Doğukan'ın şutunda kaleci İsmet topu ceza sahası dışında elle dokununca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ