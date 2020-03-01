Potada Kaf-Kaf destanı

Sezonu 9 Ekim 2019’da açan Pınar Karşıyaka 143 günlük süreçte üç kulvarda 35 maça çıkıp tam 30’unu kazandı adını zirveye yazdırdı.

Pınar Karşıyaka bu sezon fizik kurallarıyla adeta alay ediyor. Hem ING Basketbol Ligi'nde, hem de FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren İzmir ekibi yorucu maratonda imkansızı başarıp büyük zaferlere imza atıyor. Sezona 9 Ekim 2019'daki FIBA Avrupa Kupası'ndaki Boras maçıyla başlangıç yapan Pınar KSK, üç kulvarda 143 günlük süreçte 35 resmi maça çıkarken bunların 30'unu kazanıp sadece 5'ini kaybedip iki kulvarda da şampiyonluğun en iddialı ekiplerinden birisi olmayı başardı.

AVRUPA'DA TEK YENİLGİ

Bu sezon FIBA Avrupa Kupası'nda 14 maça çıkan ve bunlardan sadece birisinde mağlup olup 13 maçı kazanan yeşil-kırmızılılar son maçında Hollanda ekibi Leiden'ı 112-76 yenerek çeyrek finale yükseldi. KSK, gruplarda Avrupa'da Kiev Basket ile birlikte namağlup iki ekipten birisi oldu. ING Basketbol Ligi'nde ise bu sezon 17 maça çıkan Kaf-Kaf sadece 3 yenilgi alırken sahasındaki tek mağlubiyeti ise Anadolu Efes'e karşı elde etti. Ligde 14 maçını kazanan Kaf-Kaf ligin büyük bir bölümünü ilk 2 sırada geçirdi. KSK, Türk Telekom'a sürpriz şekilde yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

BUGÜN RAKİPLERİ TÜRK TELEKOM

ING Basketbol Ligi'ndeki son maçında Gaziantep Basket'i mağlup ederek üst üste 5. maçını kazanan Pınar Karşıyaka bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 15.15'te Türk Telekom'un konuğu olacak. Rakibine 12 Şubat'ta oynadığı Türkiye Kupası'nda yenilerek çeyrek finalde elenen Pınar Karşıyaka hem rövanşı almak hem de galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Pınar Karşıyaka 4 Mart'ta ise FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde Kiev Basket deplasmanına gidecek.