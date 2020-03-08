Kaf-Kaf 7 bitirdi

Ligde ve Avrupa’da fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka’nın son kurbanı Bahçeşehir Koleji oldu. Rakibini 31 sayı farkla mağlup eden yeşil-kırmızılılar üst üste 7. galibiyetini alırken taraftarına da bayram yaptırdı.

Hem FIBA Avrupa Ligi'nde hem de ING Basketbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir'i fena dağıttı: 85-54. Güçlü rakibi önünde gerek savunmada, gerekse hücumda müthiş bir oyun sergileyen yeşilkırmızılılar rakibine 31 sayı fark atarken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı. Maça iyi başlayan Kaf-Kaf iyi savunma yapıp, hücumda da Taylor ve Tony Crocker'ın etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçirdi. Konuk Bahçeşehir ise Can Altıntığ ile sayılar bulsa da sonuca gidemedi. İlk çeyreği 19-15, devreyi 36-33 önde kapatan Kaf-Kaf üçüncü çeyrekte savunmada daha az hata yapıp hücumda daha etkili oldu.

SADECE 9 SAYIYA İZİN VERDİLER

Bu bölümde rakibini 29-12'lik bir üstünlük kuran İzmir temsilcisi son çeyreğe 20 sayı farkla 65-45 önde girmeyi başardı. Maçın son bölümünde rakibine sadece 9 sayı izin veren Pınar Karşıyaka Tony Taylor, Crocker ve Metecan'ın sayılarıyla farkı açtı. Son bölümde 20-9'luk bir üstünlük sağlayan Pınar Karşıyaka salondan 85-54 galip ayrılırken taraftarlarından da bol alkış topladı. Maçı 11 sayı ile tamamlayan Pınar Karşıyakalı milli basketbolcu Metecan Birsen, lig tarihinde bin sayı barajını geçti.



TARAFTARLAR ŞOV YAPTI

PınarKarşıyakalı taraftarlar maça büyük ilgi gösterirken gerek tezahüratları gerekse tribün şovlarıyla maça renk kattı. Takımlarını maç boyunca büyük coşkuyla destekleyen taraftarlar galibiyet sevincini de maç sonunda oyuncularıyla paylaştı. Büyük zaferlere imza atan Pınar Karşıyaka'yı önümüzdeki hafta da zorlu bir süreç bekliyor. 11 Mart'ta evinde Kiev Basket ile karşılaşacak olan Pınar Karşıyaka, 14 Mart'ta ise Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu olacak.