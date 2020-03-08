Karşıyaka için ayağa

Play-Off hattında bulunan Kaf-Kaf’ta taraftarlar, takıma sahip çıkmak için camiaya oyunculara sahip çıkması için çağrı yaptı.

TFF 3. Lig'den kurtulmak için çaba sarf eden Karşıyaka'da taraftarlar camianın oyunculara sahip çıkması için seferberlik başlattı. Çarşı Grubu ve Karşıyaka Taraftar Derneği, futbol takımına prim toplamak için kolları sıvadı. Kulübün maddi yükünü yönetimin tek başına üstlendiği Kaf-Kaf'ta, taraftalar emin adımlarla Play-Off yolunda ilerleyen takıma camianın sahip çıkılmasının altını çizdi. Büyük özveriyle mücadele eden takımın etrafından kenetlenmeleri gerektiklerinin altını çizdi. Taraftarların açıklaması şöyle: "Futbol takımımız hocası ve teknik ekibinin, oyuncularının çok büyük emek ve fedakarlıkları ile bu güne kadar geldi ve artık uzun zamandır beklenen bir üst lige çıkma kapısına dayandı.

TAKDİR ETMELİYİZ

Profesyonel olan ama amatör ruhla takımımızı taşıyan bu çocuklara Taraftar motivasyonu yanında emeklerinin karşılığının camia tarafından da takdir edildiğini göstermeliyiz. O yüzden büyük camiamız az çok demeden bir rakam telafuz ederek Play-Off pirimi açıklamalı ve bu çocuklara amatör motivasyon yanında profesyonel olarak da heyecanlarını arttıracak bir maddi motivasyon sağlamadır.

MOTİVE EDELİM

O zaman haydi bakalım Biz Karşıyakalıyız diyen büyüklerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz duyalım sesinizi, rakamınızı! Biz de buradan duyuralım hem camiamıza hem formayı ıslatan aslanlarımıza."