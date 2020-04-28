Şehirler arası seyahat yasağına takılan Akhisarspor'a Karşıyaka sahip çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat yasağı uygulaması getirildi. Bu yasağa takılanlardan birisi de Akhisarspor oldu. Kadrosu ve antrenörlerinin büyük bir kısmı İzmir'de ikamet eden Manisa temsilcisine Karşıyaka tesislerine açtı. Akhisarspor, Karşıyaka haftaya takım halinde antrenmana başlayana kadar yeşil-kırmızılıların tesislerini kullanacak.

Koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durdurulan liglerin yaklaşık 3 ay ara verilip 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanırken tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, Karşıyaka'yla Akhisarspor'u aynı sahada buluşturdu. Yıllardır iyi ilişkiler içinde olan iki kulüpten TFF 3'üncü Lig'deki Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde 5'erli gruplar halinde antrenmanlara başlarken TFF 1'inci Lig'de büyükşehirler arası seyahat yasağına takılan Akhisarspor'un futbolcuları da çareyi yeşil-kırmızılıların tesislerinde buldu. Kadrosu ve antrenörlerinin büyük bir kısmı İzmir'de ikamet eden Manisa temsilcisi, Kaf-Kaf'tan tesisleri kullanabilmek için izin istedi. Karşıyaka da dost kulüp Akhisar'a evinin kapılarını sonuna kadar açtı. Karşıyaka'nın antrenman yapmadığı saatlerde Akhisar'ın İzmir'deki futbolcuları da gruplar halinde, antrenör eşliğinde İzmir temsilcisinin tesislerinde çalışıyor. Akhisarspor, Karşıyaka haftaya takım halinde antrenmana başlayana kadar yeşil-kırmızılıların tesislerini kullanacak. DHA