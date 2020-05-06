  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka Karşıyaka taraftarı Ramazan kolisi kampanyasına destek verdi

taraftarı kolisi kampanyasına destek verdi

3. Lig ekiplerinden , koronavirüs salgını sürecinde kolisi kampanyası başlattı. Altyapı çalışanları ve ihtiyaç sahibi genç futbolcu adaylarının ailelerine 164 dağıtmasının ardından kampanyaya katılan taraftarlar ve hayırseverler de kulübe 120 koli ulaştırdı.

Karşıyaka taraftarı Ramazan kolisi kampanyasına destek verdi

06.05.2020, 12:01 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020,12:08

TFF 3. Lig'deki Karşıyaka'da koronavirüs salgını sürecinde futbol altyapısının başlattığı Ramazan kolisi kampanyasına taraftar da destek verdi.

Altyapının geçen hafta altyapı çalışanları ve ihtiyaç sahibi genç futbolcu adaylarının ailelerine 164 Ramazan kolisi dağıtmasının ardından kampanyaya katılan taraftarlar ve hayırseverler de kulübe 120 koli ulaştırdı. Ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Dileyen taraftarlar kampanyaya 80 TL koli bedeli karşılığında katılabiliyor. Karşıyaka'da salgın sürecinde maaşlarını almakta sıkıntı yaşayan A takım futbolcularının birer maaşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kısmi çalışma ödeneğiyle karşılanırken, ödenek için gerekli sigorta primi gün sayısını doldurmayan gençlere Başkan Turgay Büyükkarcı para desteği yaptı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka taraftarı Ramazan kolisi kampanyasına destek verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA