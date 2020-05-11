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koronavirüs testinden geçecek

Koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart’ta duran liglerin 12 Haziran’da kaldığı yerden devam edeceğinin açıklanmasıyla tekrar sahaya inen ancak farklı liglerden takımlarda vakaya rastlanmasıyla topla çalışmaları erteleyen 3. Lig 2. Grup temsilcisi testten geçecek.

Karşıyaka koronavirüs testinden geçecek

11.05.2020, 14:14

Yeşil-kırmızılılar tüm takıma koronavirüs testi yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde topla antrenmanlara başlayacak. Karşıyaka'da sağlığın herşeyden önemli olduğunu ifade eden Başkan Turgay Büyükkarcı takımdan topla çalışmaları ertelemelerini istemiş, Futbol Federasyonu'na ligleri tescil etme çağrısı yapıp 3. Lig kulüpleri için sezonun devam etmesinin mali olarak da zarar getireceğini açıklamıştı.
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