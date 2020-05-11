Yeşil-kırmızılılar tüm takıma koronavirüs testi yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde topla antrenmanlara başlayacak. Karşıyaka'da sağlığın herşeyden önemli olduğunu ifade eden Başkan Turgay Büyükkarcı takımdan topla çalışmaları ertelemelerini istemiş, Futbol Federasyonu'na ligleri tescil etme çağrısı yapıp 3. Lig kulüpleri için sezonun devam etmesinin mali olarak da zarar getireceğini açıklamıştı.
Karşıyaka koronavirüs testinden geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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