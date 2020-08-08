Karşıyaka'da Tolungüç devri kapandı

Bu sezon Karşıyaka'nın dümenine geçip yeşil-kırmızılılara final oynatan deneyimli teknik adamla devam edilmeyeceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Soner Tolungüç ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 2020-2021 sezonu için sözleşme şartlarının uyuşmaması nedeniyle yeni sezonda birlikte devam etmeme kararı almış bulunmaktayız" denildi. Kaf-Kaf'ın başında 25 resmi müsabakaya çıkan Tolungüç, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

DHA