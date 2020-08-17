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beklemede

Dört oyuncusuyla el sıkışan Kaf-Kaf, beş futbolcusuyla pazarlıkta

Karşıyaka beklemede
Giriş Tarihi: 17.8.2020
TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi kadrosundan Mustafa Aşan, Cenk Özbey, Metin Peker ve Arif Cılak ile yeniden anlaşma sağlayan Karşıyaka, sözleşmesi biten Fatih Öztekin, Mustafa Değirmenci, Anıl Çıracı, Harun Atalay ve forvet Hakan Kuş'a tekliflerini sundu. Yeşil-kırmızılı kurmaylar oyuncularına düşünmeleri için süre verdi. Bu hafta beş ismin kulüpteki gelecekleri belli olacak.

KAYIP İSTENMİYOR
Dört yıldır transfer yasağı olduğu için mevcut kadrosunu altyapıdan yaptığı takviyeler ile güçlendirerek yola devam eden Karşıyaka, pazarlık masasında olduğu 5 futbolcuyu da kadrosunda tutmak istiyor. Yapılan ilk görüşmelerde kulübün teklifiyle, futbolcuların istediği arasında fazla bir farkın olmadığı öğrenildi. Karşıyaka iç transferi bitirdikten sonra teknik direktör arayışına hız vermayı planlıyor.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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