Karşıyaka harıl harıl çalışıyor

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Karşıyaka'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 19 Eylül'de başlayacak sezon öncesi kampa gitmeyip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışan Kaf-Kaf, teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde günde çift antrenmanla güç depoluyor.
Soner Tolungüç, yeni sezonda altyapıdan A takıma alınacak gençlerden de katkı alarak başarılı grafiklerini sürdüreceklerini, lig bitiminde mutlu sona ulaşacak taraf olmayı hedeflediklerini söyledi.
Tolungüç, antrenmanlarda altyapıdan gelen gençlerin üzerinde özellikle duruyor.
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