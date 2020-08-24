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Karşıyaka harıl harıl çalışıyor

Karşıyaka hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kaf-Kaf, Soner Tolungüç yönetiminde günde çift antrenmanla güç depoluyor.

Karşıyaka harıl harıl çalışıyor

24.08.2020, 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,15:24

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Karşıyaka'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 19 Eylül'de başlayacak sezon öncesi kampa gitmeyip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışan Kaf-Kaf, teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde günde çift antrenmanla güç depoluyor.

Soner Tolungüç, yeni sezonda altyapıdan A takıma alınacak gençlerden de katkı alarak başarılı grafiklerini sürdüreceklerini, lig bitiminde mutlu sona ulaşacak taraf olmayı hedeflediklerini söyledi.

Tolungüç, antrenmanlarda altyapıdan gelen gençlerin üzerinde özellikle duruyor.

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