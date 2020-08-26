Karşıyaka'da Serdar Işıldar kongre tarihini bekliyor

Karşıyaka'da geçen mayıs ayında yapılması gereken seçimli olağan genel kurul koronavirüs salgını nedeniyle önce bu ay sonuna, ardından kasım ayına ertelenirken adaylık için nabız yoklayan isimlerden Basketbol Şubesi Eski Başkanı Serdar Işıldar, yönetimin kongre kararını beklediklerini söyledi.

Pandemiye rağmen Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig temsilcileri dahil birçok kulübün kongre tarihi belirleyip seçime gittiğini hatırlatan Serdar Işıldar, "Biz çeşitli temaslarımızı sürdürüyoruz ama bir adım atmadık çünkü artık adımın kulüp yönetiminden gelmesi lazım. Şu an için belirlenen bir kongre tarihi yok" dedi.



"Ortalıkta fol yok, yumurta yok, kongre tarihi yok" diyen Işıldar, "Kasım ayında sezon başlayıp neredeyse ortalanmışken kongre yapılmasının Karşıyaka için ne kadar doğru olduğu tartışılır. Kongre ne zaman olursa olsun bu kulüpte yönetime talipler çıkar. Biz temaslarımızı sürdürüyoruz ama bir adım atmadık. Adımı yönetimden bekliyoruz. Genel kurul kararını almak yönetimin işi. Yönetim karar almadıkça dışarıdan bir şey yapamayız" ifadelerini kullandı. Karşıyaka'da 2.5 yıl önce 20 Ocak 2018'de yapılan son seçimli genel kuruldan bu yana başkanlık koltuğunda oturan Turgay Büyükkarcı, daha önce seçimde yeniden aday olacağını açıklamıştı.



ALTYAPIYA TAKVİYE

Futbolda altyapı takımlarına profesyonel olmaya aday oyuncuları kazandırmayı sürdüren Karşıyaka, Kocaelispor'dan 19 yaşındaki stoper Erol Zöngür'ü renklerine bağladı. Genç futbolcu, en az 6 ay yeşil-kırmızılıların U19 takımında forma giydikten sonra yetiştiricilik engelinin de çözülmesiyle profesyonel sözleşme imzalayabilecek. Karşıyaka, 2019'da Sakaryaspor'dan altyapıya alınan Berat İş, aynı yıl Gençlerbirliği'nden gelen Özkan Duman, bu yıl Altay'dan transfer edilen Oğuz Erk gibi isimleri profesyonel yapmaya hazırlanıyor.