KSK’de teknik takviye

TFF Üüncü Lig ekibi Karşıyaka'da teknik patron Soner Tolungüç yeni sezon öncesi teknik ekibine takviye yaptı. Celal Bayar Üniversitesi Futbol Antrenörü bölümü mezunu Hakan Karatepe, Ümit Payaslı ve kaleci antrenörü Murat Arabacı'dan oluşan kurmaylarının yanına iki isim daha ekledi. Tolungüç ekibine, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu atletik performans antrenörü Ali Öğüt ile stajer antrenör olarak geçmiş yıllarda Karşıyaka formasını futbolcu olarak giyen Emre Güsar'ı dahil etti. Bir çok takımda başarıyla forma giyen eski savunma oyuncusu Emre Güsar'ın A Takım ve altyapıdaki stoper oyuncularıyla özel olarak idman yapacağı bildirildi.

EKİBİMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Teknik ekibimizi güçlendirdik. Bunun meyvelerini sezon içinde alacağız. Ekibimizdeki herkes Karşıyaka'ya yararlı olmak için tüm gücüyle çalışacak" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ