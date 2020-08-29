TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka'da teknik patron Soner Tolungüç düşmüş oldukları grubu değerlendirdi. Tolungüç, "Grubun nasıl olduğu fark etmez. Biz sıkı çalışarak, konsantrasyonumuzu üst seviyede tutarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Grupta yeni takımlar, yakından tanıdığımız ekipler yer alıyor. Ancak önemli olan bizim ne yapacağımız. İskelet kadromuzun üzerine genç oyuncularımızın da koyacağı katkıyla önümüze bakacağız. Hangi grupta hangi takımlarla karşılaşacağımız önemli değil. Hedefimiz belli ona ulaşmak için çalışacağız" diye konuştu.



KAPIMIZ HERKESE AÇIK

TAKIMDAN ayrılmak isteyen Görkem ve Özgür konusunda konuşan teknik adam, "Kapımız herkese açık. Oyuncu kaybetmek istemiyoruz. Ancak gitmek isteyeni zorla tutamayız. 11-12 yaşından beri burada bulunan gençlerimiz öncelikle kulübe karşı vecibelerini yerine getirmeli. Faydalı olup, gelişmelerini tamamlamaları lazım" dedi.