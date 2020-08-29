Pınar KSK pes etmez

Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni sezon öncesi kadrolarını büyük ölçüde koruduklarını belirterek, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıca, "Bu şartlar altında takımı korumak çok kolay değildi. Birtakım fedakarlıklar da oldu ama sonuçta yine sahada sonuna kadar mücadele edecek bir Pınar Karşıyaka olacak" dedi. Kovid-19 salgını nedeniyle bazı belirsizliklerin olduğunu kaydeden Sarıca, "Sonuçta bu iş görsel bir hadise. Yapılan sporun seyirciyle, taraftarlarla güzelliği, motivasyonu daha fazla. Oyuncuların ve bizlerin boş salonda motive olması çok kolay değil. Belirsizliklerin olması insanın canını sıkıyor. Umut ediyorum ki en azından kısmi olarak belli taraftarla başlar ve zamanla her şey düzelir" diye konuştu.

16 TAKIM OLMALIYDI

Sarıca, Bandırma'nın çekilmesiyle ligin 15 takımla oynanacağını ve bu nedenle ilk haftayı maç yapmadan geçeceklerini aktararak, "Keşke 16 takımlı bir formül bulunsaydı" ifadesini kullandı.



PUAN SİLME YANLIŞ KARAR

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu'nun mali kriterlere uyulmadığı gerekçesiyle verdiği bir puan silme cezası için Tahkim Kuruluna başvurulduğunu ancak orada da başvurularının kabul edilmediğini vurgulayan Ufuk Sarıca, "Bence böyle bir kararın alınması yanlış. Pınar KSK senelerdir aynı sponsorla ligin devamlılığını sağlayan önemli bir basketbol şehri. Bunu unutmamamız lazım. Pınar Karşıyaka'nın majör problemi yok. Ben hala bu kararın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle böyle olağanüstü durumlarda belki diyalog eksikliği, gecikmeler oluyor. Bunlar gayet normal. Maalesef karar bizim için başka bir dezavantaj yaratıyor" dedi.