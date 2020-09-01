KSK’de gözler Anıl Çıracı’da

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, sözleşmesi biten 9 futbolcusunun 8'iyle yeniden anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı ekipte mukavele yenilemeyen sadece Anıl Çıracı kaldı. Sağ ve sol bekte görev yapan futbolcuya yeşilkırmızılı yönetim son teklifini sunduğu öğrenildi. Kurmaylar, Anıl'ın vereceği kararı bekliyor. Yeşil-kırmızılı kulüpte yetişen 26 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde kararını yönetime vermesi bekleniyor. Kaf-Kaf sözleşmeleri biten Mustafa Aşan, Arif Cılak, Metin Peker, Cenk Özbey, Fatih Öztekin, Harun Alatay ve Hakan Kuş ile yeniden anlaşmıştı. İKİ



OYUNCU TAKIMDAN AYRILDI

Yeşil-kırmızılılar, kaptan Mustafa Aşan dışındaki diğer futbolcularla iki yıllık sözleşme yeniledi. Ayrıca takımdan ayrılmak isteyen orta saha oyuncusu Görkem Ali Kınay yönetimden izin alarak kendisine kulüp arıyor. Fethiyespor'un talip olduğu iddia edilen 22 yaşındaki futbolcu henüz hiç bir kulüple anlaşmadı. Öğrenim hayatına ağırlık vermek isteyen sol kanat Özgür de kulüpten ayrılarak idmanlara çıkmıyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ