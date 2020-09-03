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Haberler Karşıyaka İzmir Büyüksehir’in rakibi Südtirol oldu

Büyüksehir’in rakibi Südtirol oldu

İzmir Büyüksehir’in rakibi Südtirol oldu
Giriş Tarihi: 3.9.2020

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'ndaki rakibi İtalya'dan SSV Birixen Südtirol oldu. İki takım arasındaki ilk maç, 11-12 Ekim'de İzmir'de olacak. Rövanş mücadelesi 17-18 Ekim'de İtalya'da yapılacak. Rakiplerinin İtalya'nın kaliteli ekiplerinden olduğunu belirten Antrenör Senar Dayat, "Çok zorlu iki maça çıkacağız. İlk karşılaşmanın İzmir'de olması nedeniyle rövanş için avantajlı bir skor elde emeliyiz. Yeni sezon öncesi altı transfer yaptık. Altyapımızdan dört genç ismi A takım kadrosuna dahil ettik. Yeniden yapılanma sezonumuzda en iyi mücadelemizi vereceğiz" dedi.

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