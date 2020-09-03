Kaf-Kaf’a büyük jest

Karşıyaka'ya Şubat 2018'de 2 milyon 325 bin TL nakit katkı sağlayıp eski yabancı futbolculardan Shukurov, Kovalchuk ve Juninho'nun alacakları nedeniyle FIFA'dan gelen 18 puan silme cezasının engellenmesi için Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, kulübe aktardığı parayı bağışladı. Mesut Sancak'ın yapmış olduğu hibe taraftarlar arasında büyük mutlulukla karşılandı. Yapılan bağış sonrası kulübün borcu da azalmış oldu.



TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Folkart Yönetim Kurulu Mesut Sancak'ın yapmış olduğu bu jest karşısında Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından teşekkür yazısı paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir sporuna verdiği değer ile her zaman adından söz ettiren Folkart, FIFA'da yer alan Shukurov, Kovalchuk ve Juninho dosyalarımızın kapatılması konusunda büyük bir hassasiyet göstererek ödemelerimizin zamanında gerçekleştirilebilmesini sağlamıştı. Sayın Mesut Sancak, sağladığı bu katkıyı geçtiğimiz günlerde kulübümüze bağışlamıştır. Karşıyakamıza göstermiş olduğu destek ve inanç için Sayın Mesut Sancak'a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.