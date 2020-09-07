Karşıyaka’da gözler gençlerde

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da gözler bu sezon forma giymesi beklenen gençlere çevrildi. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen İlyas Kahraman, Burak, Batuhan, Caner, Özkan, Oğuz ve Berat'ın bu sezon daha fazla forma şansı bulması bekleniyor. Oyuncuların hazırlık kampında gösterdikleri performans ve gelişim teknik heyeti mutlu etti. Banko forma giymek için çalışmalarını bu azimle devem ettirmeleri gerektiğini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, forma rekabetine bu gençlerinde dahil olacağını belirtti.

'BEKLENTİLERİMİZ BÜYÜK'

Yeşil-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu Soner Tolungüç, "İlyas, Burak, Batuhan, Caner, Özkan, Oğuz ve Berat'ın bu sezon ekibimizin önemli parçalarından olacağına inanıyorum. Gelişeme açık ve yetenekli futbolcular. Onlar forma savaşına dahil olacaklar ve hak ettikleri anda sahadaki yerini alacaklar. Bu sezon onlardan beklentilerimiz büyük. Ancak bizleri dinleyerek çok çalışmaya devam etmeliler" şeklinde konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ