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Haberler Karşıyaka Cenk Özbey’den en anlamlı imza

’den en anlamlı imza

Cenk Özbey’den en anlamlı imza
Giriş Tarihi: 9.9.2020

KARŞIYAKA'NIN altyapısından yetişen başarılı stoperi Cenk Özbey geçtiğimiz gün hayatını Sümeyye Hamurcu ile birleştiren imzayı atarak dünya evine girdi. Özbey çifti, liglerin başlamasına kısa bir süre kaldığından ve pandemi nedeniyle balayına çıkmadı. Covid-19 tedbirleri nedeniyle düzenlenen törene çiftin az sayıda yakın akrabaları ve dostları katıldı. Karşıyaka Spor Kulübü'de resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Cenk ve Sümeyye çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi.

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