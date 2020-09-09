Mustafa’ya büyük vefa

Karşıyaka tribünlerinin sevi-len ve simge isimlerinden, 'Bir Baba Hindi' lakabıy-la tanınan Mustafa Bayka-ra'nın (68) 2 kardeşiyle birlikte zor şartlar altında yaşadığı evi, hayır-severler tarafından yenilendi. Bos-tanlı Esnaf Sanayici ve İş Adam-ları Derneği'nin (BESİAD) öncülüğünde vefalı harekete imza atıldı.



YARDIMCI OLDUK



Baykara ailesinin evinin eksik eşyaları alındı ve detaylı bir temizlik yapıldı. Sağlık problem-leri de olan Mustafa Baykara'nın tedavisini de Karşıyakalı bir dok-tor üstlendi. BESİAD Başkanı Emre İpek, Baykara ve kardeşlerinin yemek ve temizlik ihtiyacı-nın ise hayırseverler tarafından karşılanacağını söyledi. İpek, "Mustafa ağabey için Karşıyaka'nın simgesi diyebi-liriz. Bizim çok değer verdiğimiz bir büyü-ğümüz. Kendisinin Karşıyaka Çarşı'nın girişinde heykeli var. Kendisini de maç-larda her zaman görüyorduk. Evdeki tüm eksikleri gidermeye çalıştık. Evi bitirdikten sonra Dr. Taha Okan da destek oldu. Sağ-lıkla ilgili ne problemi varsa üstleneceğini söyledi" dedi. Mustafa Baykara ise destek veren herkese teşekkür etti. Baykara, yapı-lan yardımlar sonunda çok mutlu oldu.