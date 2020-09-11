“Gençlerimize zaman lazım”

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da teknik patron Soner Tolungüç altyapıdan kadrolarına kattıkları gençlere gözü gibi baktıklarını belirtti. Hem A Takımda hem de U19 ekibinde bulunan oyuncuları yakından takip ettiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Onlar bizim geleceğimiz, bu çatı altında bulunan her oyuncuya kapımız açık. Onların gelişini sağlamak için büyük çaba harcıyoruz. Genç bir oyuncuyu hazır olmadan sahaya sürmek hem kulüp hem de futbolcu için büyük bir hata olur. Gençlerimiz hazır olduğu zaman mutlaka takım içindeki yerlerini alacaktır. Onun için de zaman lazım. Hem bu sezon hem de gelecek yıllarda altyapımızdan gelen isimlerin takımın önemli parçaları olacağına inancım tam" dedi.

İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Yüksek tempoda çalıştık. Pandemi nedeniyle hazırlık karşılaşması yapamadık. Onun için kendi aramızda ve U19 ekibimizle sık sık karşılaşmalar oynadık. Lige kadar hem fizik hem de mental olarak hazır halde olacağımızdan hiç şüphem yok. Isparta deplasmanında iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ