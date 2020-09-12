  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka Karşıyaka taraftarı tribünde olacak

Karşıyaka taraftarı tribünde olacak

Karşıyaka taraftarı tribünde olacak
Giriş Tarihi: 12.9.2020

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 100 taraftarın fotoğrafları yeni sezonda tribünde yer alacak. Korona virüs salgını nedeniyle basketbolda sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağı açıklanırken, yeşil-kırmızılılara 1998'den beri 22 yıldır isim sponsorluğu yapan Pınar, sosyal medya üzerinden düzenlediği yarışmayla taraftarların görselleriyle takımın yanında olmasını sağlayacak. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @pinarlayasam hesabı üzerinden düzenlenecek yarışmada en çok beğeni alan 100 taraftar fotoğrafı, Karşıyaka'nın sezon öncesi geleneksel olarak düzenleyeceği 17-19 Eylül'deki Pınar Cup'ta ve sezon boyunca oynanacak diğer seyircisiz maçlarda tribünde olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka taraftarı tribünde olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA