Doğukan hazır kıta

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Doğukan İnci sevinci yaşanıyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan ancak Kartal'ın almaktan vazgeçtiği oyuncu büyük bir hırsla yeni sezona hazırlanıyor. KSK'nin teknik patronu Soner Tolungüç, "Doğukan geçen sezon kaldığı yerden devam edecek. Transfer dedikodularına kulaklarını tıkadı. Gelişimini tamamlayarak ve eksikliklerini gidererek önümüzdeki yıllarda üst liglere gitmesinin kendi ve kulüp adına daha faydalı olabileceğini belirttik" dedi. Doğukan'ın tek hedefinin bu sezon Karşıyaka formasıyla şampiyonluk olduğunun altını çizen Tolungüç, "Kulübün menfaatleri ön planda tutan çok karakterli bir oyuncumuz. Onun üst liglere gidip iyi işlere imza atması Karşıyaka içinde büyük bir gurur kaynadığı olacaktır. Bunu başaracak güce sahip" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ