Zafer zamanı

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübün Youtube kanalında yayınladığı röportajında önemli açıklamalar yaptı. Kulüpte mali disiplini sağladıklarını belirten Büyükkarcı, "Üç kulvarda da şampiyonluğu kovalayacağız. KSK'nin büyüklüğünü sportif anlamda da vura vura göstermemiz lazım. Büyük bir marka olan kulübümüzü dünya markası yapmak için çaba sarf ediyoruz. Şampiyonluklar çok önemli ancak şampiyonluktan da öte biz Kaf Sin Kaf ruhuyla oynayan takımlar yarattık. Bu armayı gururla taşıyan sporcularımız var" şeklinde konuştu.

'GEREKLİ YERDE KONUŞURUM'

Sosyal medyadan kulübün mali durumunu eleştirenlere cevap vermediğini belirten KSK Başkanı Büyükkarcı, "Bu ay kulüp ve kendi şahsi hesaplarımı divana teslim edeceğim. Bu kulübün bir tüzüğü ve divanı var. Muz cumhuriyeti kulübü değiliz. Benim sosyal medyadan konuşanlara cevap vermem tüzüğe ve kulübün büyüklüğüne yakışmaz. O konuşanlarda gerekli cevabı alacaktır. Genel kurul pandemi nedeniyle ertelendi. Genel kurulun biran önce yapılmasını en çok ben istiyorum. Ancak her zaman söylediğimiz gibi önce insan sağlığı" ifadelerini kullandı.



DOSYALARI KAPATTIK

TRANSFER yasağı ve stadyum hakkında konuşan Büyükkarcı şöyle devam etti: "Transfer yasağı ile stat olayını hiç bir zaman seçim malzemesi ve popülist gündem yapmam. Bizim önceliğimiz yurt dışındaki FIFA ve FIBA dosyalarıydı. O dosyalar küme düşme ve puan silme tehditleri içeriyor. Futbol takımının bir kez puanı silindi ve küme düştük. Dustin Hogue'un alacağının yüzde 40'nı ödedik. Duric'e 1 taksidimiz kaldı. Borçlarımız azaldıkça gereken yapılacaktır. Yasak ve stadyum için tam gaz çalışıyoruz."