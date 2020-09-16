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Haberler Karşıyaka Aşan: Yolun sonu 2. Lig

Aşan: Yolun sonu 2.

Aşan: Yolun sonu 2. Lig
Giriş Tarihi: 16.9.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da takım kaptanı Mustafa Aşan, takım içinde herşeyin yolunda gittiğini belirtti. Geçen sezon yaşadıkları final stresini bu sezon yaşamadan gruptan şampiyon olarak çıkmak istediklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Hedefimiz direk 2. Lig'e çıkmak. Bunu başarmak için kenetlendik" dedi. Başarıyı yakalamak için kulüp içinde güven ortamının çok önemli olduğunu belirten Aşan, "Dünyanın yaşadığı bu zor günlerde bizim için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan Başkanımız Turgay Büyakkarcı ve yönetim kurulumda çok teşekkür ediyoruz. Armamız, taraftarımız ve bize güvenen yönetim kurulumuz için elimizden geleni yapacağız. Umarım camiada, takım, Turgay Başkan ve yönetim etrafında kenetlenir" dedi.

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