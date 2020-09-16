Kaf-Kaf’a doping

Karşıyaka yönetimi geçmiş sezondan kalan alacakları-nı ödedi. Misli.com 3. Lig'e 20 Eylül'de Isparta 32 Spor ile deplasmanda yapacağı maçla başlayacak olan Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Yeşil-kırmızılı yönetim futbolcuların geçen sezondan kalan tüm alacaklarını ödene-rek sezon öncesi moralleri yükseltti.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyük-karcı'nın 3 gün önce kulübün YouTube kanalında yaptığı açıklamada verdiği ödeme sözünü dün tutarak futbolcuların 2019-2020 sezonundan kalan tüm alacak-larını ödedi. Üç branşta da zirve yarışı vereceklerini tekrarlayan Başkan Turgay Büyükkarcı, "Yeni sezon başlamadan futbolcularımızın geçmiş sezondan kalan tüm alacaklarını ödedik. Biz yöne-tim olarak yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Sporcu kardeşlerimizden beklentimiz, armamıza layık bir müca-dele ortaya koyup geçen sezon penaltı atışları sonucunda şanssız bir şekilde kaçırdığımız 2. Lig'e bu sezon direk çık-maları. Biz yönetim olarak bu hedef için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybolda hedefimiz sezonu kupalarla kapat-mak olacak" dedi.