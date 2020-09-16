  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’a doping

Kaf-Kaf’a doping

Kaf-Kaf’a doping
Giriş Tarihi: 16.9.2020

Karşıyaka yönetimi geçmiş sezondan kalan alacakları-nı ödedi. Misli.com 3. Lig'e 20 Eylül'de Isparta 32 Spor ile deplasmanda yapacağı maçla başlayacak olan Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Yeşil-kırmızılı yönetim futbolcuların geçen sezondan kalan tüm alacaklarını ödene-rek sezon öncesi moralleri yükseltti.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyük-karcı'nın 3 gün önce kulübün YouTube kanalında yaptığı açıklamada verdiği ödeme sözünü dün tutarak futbolcuların 2019-2020 sezonundan kalan tüm alacak-larını ödedi. Üç branşta da zirve yarışı vereceklerini tekrarlayan Başkan Turgay Büyükkarcı, "Yeni sezon başlamadan futbolcularımızın geçmiş sezondan kalan tüm alacaklarını ödedik. Biz yöne-tim olarak yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Sporcu kardeşlerimizden beklentimiz, armamıza layık bir müca-dele ortaya koyup geçen sezon penaltı atışları sonucunda şanssız bir şekilde kaçırdığımız 2. Lig'e bu sezon direk çık-maları. Biz yönetim olarak bu hedef için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybolda hedefimiz sezonu kupalarla kapat-mak olacak" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaf-Kaf’a doping haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA