Karşıyaka şanssızlığını kıracak

Misli.com 3. Lig 3. Grup'taki yeni sezonun ilk haftasında pazar günü Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak Karşıyaka, ilk maç kabusunu yenmek istiyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, son 11 yılda sezonun ilk maçlarında yalnızca 1 kez güldü. Kaf-Kaf, 2009'dan beri süren bu periyotta yalnız 2016-17 sezonunun ilk haftasında Başkent Akademi'yi yine teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde deplasmanda 1-0 yendi.

KAF-KAF BU KEZ BAŞARACAK

İzmir temsilcisi, 11 yıldır ilk haftalarda 1 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi aldı. TFF 1. Lig'deyken 2008-09 sezonunun açılış maçında Malatyaspor'u 1-0 yenen Karşıyaka, sonraki yıllarda kabustan uyanamadı. 2015-16'ya Adana Demirspor önündeki 2-0'lık mağlubiyetle adım atıp ardından aynı sezon yıllardır yer aldığı 1. Lig'den düşen Kaf-Kaf, 2016-17'de ilk maçı kazandıktan sonra 2017-18'de 2. Lig'de Sakaryaspor'la ilk hafta 0-0, 2018-19'da 3. Lig'de Vanspor'la 0-0, geçen sezon da Tepecikspor'la 1-1 berabere kaldı.