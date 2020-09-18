Kaf-Kaf zincir kıracak

Teknik direktör Soner Tolungüç, kendileri için ilk haftalarda alınacak puanların çok önemli olduğunu söyledi. Son 11 yıldaki açılış maçlarında yalnız yine kendisi yönetiminde 2016-17 sezonunun ilk haftasında galibiyet alabilen Kaf-Kaf'ta Isparta karşısında zincir kıracaklarını belirten Tolungüç, "Transfer yasağımız nedeniyle her takımın kadromuzu, oyuncularımızı ezberlediği ama bizim henüz transfer yapıp takımlarını değiştiren rakiplerle ilgili net bilgi sahibi olmadığımız bir sezona başlayacağız. Silahımız birlikte oynama tecrübemiz" dedi.